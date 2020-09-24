Разработчик «Новичка» расшифровал немецкие пробы Навального

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Следы воздействия на холинэстеразу у оппозиционера Алексея Навального могли быть обнаружены после комы. Как заявил разработчик боевого отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк, на фермент могли подействовать вещества, которые омские врачи вводили блогеру во время естественной комы.

При естественной коме первое действие врачей — и по «Википедии» в этом можно легко убедиться — это введение холиномиметиков или холинолитиков. Поэтому когда говорят, что что-то подействовало на холинэстеразу, ну, ребят, врачи же вводили это дело, — сообщил он в интервью РИА Новости.

При этом Ринк признал, что фосфорные отравляющие вещества типа «Новичка», а также нефосфорные боевые вещества тоже влияют на холинэстеразу. Однако, как заметил учёный, подозрения на отравление группой ингибиторов холинэстеразы ещё не значит, что Навального отравили именно «Новичком».

Тем более почему-то в Омске этих эффектов не было, хотя человек был якобы со свежим отравлением, а через две недели где-то там вдруг такой эффект обнаружили. Это не кажется странным любому здравомыслящему человеку? — интересуется Ринк.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере.