«Это выгодно»: разработчик лекарства от COVID-19 объяснил его высокую цену

https://static.news.ru/photo/07782694-00ce-11eb-be95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Цена одной упаковки российского лекарства от коронавируса «Арепливир» примерно равняется стоимости половины дня пребывания в стационаре. Об этом заявил главный исполнительный директор компании — разработчика препарата Андрей Младенцев.

Он уточнил, что расходы на сутки лечения пациента в больнице в зависимости от региона составляют от 25 тысяч рублей и выше. Таким образом, приём таблеток — экономически более рациональный процесс, нежели госпитализация, отметил представитель фармкомпании.

Это выгодно. Но с другой стороны — кому выгодно. Если человек не был в стационаре, то экономит государство. В настоящее время пациент вынужден покупать лекарство за собственный счёт. Как только государство включит «Арепливир» в список жизненно необходимых, то затраты на препарат можно будет компенсировать из системы ОМС (обязательного медицинского страхования. — NEWS.ru), — цитирует Младенцева РИА Новости.

«Арепливир», как заявлено производителем, блокирует распространение коронавируса и вызывает его гибель в организме, устраняя причину заболевания. Лекарство поступило в продажу в аптеки 21 сентября. В рознице одна упаковка из 40 таблеток стоит 12,3 тысячи рублей. При этом предложенная схема лечения включает до 70 таблеток на курс.

Ранее депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко негативно отнёсся к сообщениям о стоимости «Арепливира». По его мнению, производитель объявил цену, не обозначив ключевые характеристики лекарства, в качестве маркетингового хода.

При этом представитель фармкомпании-разработчика объяснил такую стоимость медикамента тем, что лекарство «спасает жизни». Он отметил, что государство не вкладывало деньги в разработку и исследования препарата. В компании также заверили, что будут разрывать отношения с аптеками, которые начнут продавать таблетки дороже рекомендованной стоимости.

В свою очередь Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила провести проверку ценообразования и направила запросы фармпроизводителям с требованием обосновать формирование оптовой цены. Вместе с тем в ведомстве отметили, что «Арепливир» не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, поэтому цены на него не подлежат государственному регулированию, писал NEWS.ru.

В настоящее время одобрение Минздрава для лечения COVID-19 получили три отечественных лекарства — «Арепливир», «Авифавир» и «Коронавир». Все они имеют временную регистрацию до 1 января 2021 года.