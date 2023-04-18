Разработчик космического корабля пытался незаконно покинуть Россию Сотрудники ДПС остановили разработчика космического корабля «Буран» Александра Кибальченко

Фото: ГУ МВД по Москве

Александр Кибальченко

Один из разработчиков многоразового космического корабля «Буран» Александр Кибальченко предпринял попытку незаконно покинуть территорию России. Его остановили сотрудники ДПС, передает Telegram-канал Mash.

Журналисты пишут, что Кибальченко является предполагаемым заказчиком и организатором убийства бывшего зятя. Мужчину убили в 2021 году в Москве. Исполнители были пойманы, они указали на заказчика и назвали именно Кибальченко. В качестве предварительной версии заказа убийства рассматривается месть за деление недвижимости и детей.

В связи с проблемами со здоровьем разработчика отправили под домашний арест.

16 апреля он отпросился у инспектора к врачу и после 19 часов пропал. Уже ближе к ночи его нашли в одном из лесов Московской области. Оттуда же доставили в СИЗО на изменение меры пресечения, — пишет канал.

Mash, приводя слова следователей, отмечает, что Кибальченко пытался добраться до Домодедово. Из аэропорта он намеревался вылететь в Великобританию, гражданство королевства у мужчины имеется. Сам он утверждает, что не хотел бежать, а просто потерял сознание в такси, а очнулся уже при задержании.

Ранее Белоруссия передала России задержанного в республике жителя Тульской области Алексея Москалева, осужденного на два года колонии за дискредитацию ВС РФ и сбежавшего из-под домашнего ареста. Соответствующую информацию о передаче Москалева подтвердила начальник Управления информации и общественных связей белорусского МВД Наталья Сахарчук.

Сообщения об экстрадиции Москалева в Россию появились 12 апреля. Адвокат россиянина Владимир Билиенко отмечал, что ему неизвестно о передаче мужчины российской стороне.