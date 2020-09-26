Разработчик «Арепливира» рассказала, как производят лекарство от COVID-19

https://static.news.ru/photo/c805d216-00d4-11eb-847f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

На участке по производству российского препарата от коронавируса «Арепливир» задействованы 40 человек, сотрудники работают в три смены. При этом коллектив — женский, рассказала начальник участка по производству таблеток и капсул комплекса «Биохимик» Наталья Волчкова.

По её словам, дополнительно перепрофилировать работников не пришлось, так как все они давно работают с производством антибиотиков в виде таблеток, а для «Арепливира» новое оборудование не требовалось.

Из «чистой зоны», где налажено основное производство, таблетки в блистерной упаковке по 10 штук выезжают через специальное окно. Техника автоматически складывает по четыре блистера и инструкцию в коробку, после чего наносит на неё QR-код. Затем специальный сканер пытается его считать. Если попытка оказывается безуспешной, пачка отделяется от партии. Позже эта упаковка уничтожается, а таблетки переносятся в другую.

Из серии выборочно отбираются пробы в отдел контроля и качества на анализ. В течение пяти дней он готовится. После получения результатов выдается паспорт соответствия качеству, — цитирует Волчкову РИА Новости.

Без паспорта соответствия качеству территорию производственного комплекса не может покинуть вся партия. Поэтому в ожидании заключения она стоит на складе и только после получения положительных результатов отправляется в аптеки и больницы по всей стране.

Производственный комплекс занимает 22 гектара. Лаборатории, производства и склады находится в разных зданиях.

«Арепливир», как заявлено, блокирует распространение коронавируса и вызывает его гибель в организме, устраняя причину заболевания. Лекарство поступило в продажу в аптеки 21 сентября. В рознице одна упаковка из 40 таблеток стоит 12,3 тысячи рублей. Предложенная схема лечения включает до 70 таблеток на курс.

Ранее NEWS.ru писал, что начать применение лекарства рекомендуется в первые 24 часа после появления симптомов инфекции. Однако приобрести его в аптеке можно только после назначения врача, а для этого необходимы результаты тестов на COVID-19. На такое несоответствие указал главный исполнительный директор компании — разработчика препарата Андрей Младенцев. Тем не менее, отметил он, препарат имеет высокую эффективность и в течение первой неделе. Но для этого важно не пропустить симптомы заболевания и как можно скорее обратиться к врачу.