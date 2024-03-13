Разработаны меры борьбы со скулшутингом в России В российских школах планируется проводить ежегодные антитеррористические учения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Министерстве просвещения РФ подготовили комплекс мер по профилактике угроз вооруженных нападений учеников в школах и других образовательных организациях, сообщает RTVI. В частности, перед началом каждого учебного года планируется проводить специальные антитеррористические учения. Первое такое мероприятие ведомство провело в конце августа прошлого года.

Как пишет издание, Минпросвещения регулярно в закрытом формате направляет в регионы рекомендации и методические материалы по борьбе со скулшутингом. Так, в прошлом году были доработаны алгоритмы действий персонала и охранников учебных заведений, а также учеников при угрозе вооруженного нападения. Документ описывает, как должны вести себя взрослые и дети в случаях обнаружения взрывного устройства или его взрыва, захвата заложников, атаки беспилотника и т. д., в том числе указывается на необходимость информационного взаимодействия с органами МВД, Росгвардии и ФСБ.

Как подчеркивается в распоряжении Минпросвещения, методические материалы должны размещаться в открытом доступе на сайтах образовательных организаций.

Ранее руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о необходимости ограничить публикацию в СМИ информации, связанной с нападениями на школы и вузы. Общественный деятель призвала дозированно давать подобную информацию.