«Разорвут в клочья»: герой России о возможном воздушном бое Китая и США Герой России Толбоев заявил, что Китай победит в случае воздушного боя с США

Фото: China Military

Герой России Магомед Толбоев предположил в беседе с NEWS.ru, что в случае воздушного боя КНР и США стоящие на вооружении Китая российские истребители СУ-35 «разорвут в клочья» американские F-22. Он подчеркнул, что ключевую роль в боях играет не столько техника, сколько тот, кто ей управляет.

Истребители СУ-35, которые мы поставили Китаю, в легкую могут разобраться с американскими F-22. Даже учитывая, что F-22 — это очень дорогая, напичканная по самые уши машина, да и «сушка» уступает ему в эргономике, но все равно у них нет никаких шансов, разорвут в клочья, — сказал Толбоев.

Он также призвал россиян «на все сто» поддержать Пекин, так как КНР в свое время «насмерть стояла за интересы» СССР в Корее. Кроме того, герой России отметил, что «уже давно пора задушить» США, Англию, Канаду, Австралию и Японию.

Ранее МИД Китая выразил решительный протест и осудил визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. В ведомстве заявили, что данная встреча нарушает принцип «одного Китая» и негативно сказывается на положении китайско-американских коммюнике.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что визит Пелоси на остров не нарушает суверенитета Китая.