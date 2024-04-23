Разорвавшему портрет Путина певцу Шарлоту продлили арест Самарский суд продлил арест певца Шарлота до 29 мая

Фото: Альберт Дзень/ТАСС

Эдуард Шарлот

Певцу и блогеру Эдуарду Шарлоту, который на камеру разорвал портрет президента России Владимира Путина, продлили арест до 29 мая, сообщил ТАСС его отец Валерий. Решение вынес Кировский районный суд города Самары.

Все то же самое, продлили [срок заключения под стражей] до 29 мая, — сказал родитель певца.

Он добавил, что итоги психолого-психиатрической экспертизы Шарлота еще не передали в суд. Возможно, документы поступят в мае.

Ранее Шарлот в суде извинился перед президентом России за ролик, на котором разорвал его портрет. Он объяснил свой поступок тем, что был «одурманен проамериканской пропагандой». Несмотря на это, суд отклонил жалобу защиты на арест, Шарлота оставили под стражей.

Также певец отправил покаянное письмо патриарху Кириллу. Он попросил прощения у главы Русской православной церкви и заявил, что «кается» и «готов искупить вину». Отец Эдуарда рассказал, что письмо он отправил по просьбе сына. До этого Шарлот публиковал в соцсетях ролик, на котором портит свой военный билет и прибивает его к кресту вместе с портретом патриарха.

Блогера обвиняют в двух уголовных преступлениях: реабилитации нацизма и публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Эпизоды связаны с публикацией Шарлотом видеороликов в социальных сетях.