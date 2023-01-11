Разодравшего лицо новосибирскому школьнику маламута могут усыпить

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Суд примет решение об усыплении агрессивного маламута, напавшего на семилетнего школьника и разодравшего ему лицо в поселке Кольцово, сообщил следователь СК РФ по Новосибирской области. В беседе с «Сиб.фм» глава наукограда Николай Красников уточнил, что животное изъяли у хозяйки, в настоящее время оно находится в специальном учреждении для собак.

Сейчас суд должен рассмотреть дело о возможном усыплении собаки, — уточнил следователь.

Красников подтвердил, что собака действительно больна. У маламута обнаружили эпилепсию. Пришедшая на помощь ребенку девушка Татьяна ранее также отметила, что собака выглядела нездоровой.

У него взгляд был такой... Видно, что собака психически больная, — уточнила она.

Глава поселка сообщил, что с территории собака сбежала из-за того, что ветром снесло ворота дома. После нападения на мальчика маламут убежал в соседние дворы и попыталась напасть на пенсионерку с двумя внуками. Женщина с двумя детьми успела скрыться в подъезде.

Хозяйка собаки подтвердила, что животное забрали, но уточнила, что с маламутом «все хорошо». Она отметила, что сейчас самое главное — это здоровье пострадавшего ребенка.

Маламут напал на семилетнего мальчика 9 января в Кольцово, когда тот возвращался домой из школы. Пострадавшего ребенка доставили в Новосибирск, где ему провели операцию. Хирурги предполагают, что может потребоваться еще одно хирургическое вмешательство.