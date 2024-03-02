России не стоит ждать честных разбирательств по поводу утечки разговора немецких офицеров, обсуждающих удары по Крымскому мосту, сказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В комментарии NEWS.ru эксперт предположил, что публичное разоблачение ни к чему не приведет.
России честных разбирательств ждать не стоит. И публичное разоблачение не поможет, мы вновь услышим то, что слышали, когда на Западе разбирались в подрыве «Северных потоков». Единственное, что их интересует, это понять, как и кто передал эту запись России. Любые подробности в Германии и всей Европе будут умалчивать, — сказал собеседник.
Перенджиев обратил внимание, что известны и более неприятные истории, чем данная запись немецких офицеров. Так, напомнил политолог, однажды, уничтожив танк Leopard в зоне СВО, российские солдаты обнаружили одного выжившего – механика-водителя, который говорил на немецком и заявлял, что является военнослужащим немецкой армии. По мнению эксперта, подобные случаи подтверждают, что на СВО уже давно присутствуют не наемники, а солдаты НАТО.
Приезды всех иностранных министров, политиков в Киев тоже это подтверждают. Им не нужно ехать на Украину, чтобы встретиться с Зеленским. Оказание поддержки – это лишь прикрытие. Они приезжают с инспекцией своих войск. Нам нужно принять и осознать этот факт, и тогда станет понятно, почему в ФРГ обсуждают атаки на Крымский мост, — резюмировал политолог.
Ранее издание Berliner Zeitung сообщило, что запись разговора высокопоставленных немецких военных о возможных ударах дальнобойными ракетами по Крымскому мосту является подлинной. По данным газеты, перехваченная запись — не фейк и не была создана с помощью искусственного интеллекта. Издание назвало произошедшее «крупной катастрофой», которая вызовет бессонные ночи не только в немецкой армии.