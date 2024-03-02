«Разоблачение не поможет»: политолог об утечке разговора офицеров ФРГ Политолог Перенджиев: расследования по утечке разговора офицеров ФРГ не будет

Фото: Chris Emil JanÃŸEn/Keystone Press Agency/Global Look Press

Инспектор BBC Инго Герхартц

России не стоит ждать честных разбирательств по поводу утечки разговора немецких офицеров, обсуждающих удары по Крымскому мосту, сказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В комментарии NEWS.ru эксперт предположил, что публичное разоблачение ни к чему не приведет.

России честных разбирательств ждать не стоит. И публичное разоблачение не поможет, мы вновь услышим то, что слышали, когда на Западе разбирались в подрыве «Северных потоков». Единственное, что их интересует, это понять, как и кто передал эту запись России. Любые подробности в Германии и всей Европе будут умалчивать, — сказал собеседник.

Перенджиев обратил внимание, что известны и более неприятные истории, чем данная запись немецких офицеров. Так, напомнил политолог, однажды, уничтожив танк Leopard в зоне СВО, российские солдаты обнаружили одного выжившего – механика-водителя, который говорил на немецком и заявлял, что является военнослужащим немецкой армии. По мнению эксперта, подобные случаи подтверждают, что на СВО уже давно присутствуют не наемники, а солдаты НАТО.

Приезды всех иностранных министров, политиков в Киев тоже это подтверждают. Им не нужно ехать на Украину, чтобы встретиться с Зеленским. Оказание поддержки – это лишь прикрытие. Они приезжают с инспекцией своих войск. Нам нужно принять и осознать этот факт, и тогда станет понятно, почему в ФРГ обсуждают атаки на Крымский мост, — резюмировал политолог.

Ранее издание Berliner Zeitung сообщило, что запись разговора высокопоставленных немецких военных о возможных ударах дальнобойными ракетами по Крымскому мосту является подлинной. По данным газеты, перехваченная запись — не фейк и не была создана с помощью искусственного интеллекта. Издание назвало произошедшее «крупной катастрофой», которая вызовет бессонные ночи не только в немецкой армии.