https://static.news.ru/photo/3e85fc96-6746-11ea-aa67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Слово «тушёнка» в наименовании продукции говорит о том, что эти консервы не соответствуют ГОСТу. Мясные консервы должны называться тушёной говядиной.

В тушёнке преобладают соевый белок, вода, а не мясо. Тушёная говядина высшего сорта содержит не менее 58% массовой доли мяса и жира, не менее 15% массовой доли белка, соли от 1 до 1,5%, говорится в сообщении Роскачества.

Разрешено в тушёной говядине использовать свежий репчатый лук, сушёный, лист лавровый и перец чёрный. Никаких других ингредиентов в консервах по ГОСТу быть не должно.

Мясорастительные консервы под названием «тушёнка» тоже изготавливаются по своему стандарту. Там массовая доля мяса составляет от 5 до 60% и указано оно может быть к концу списка состава.

По аналогичной технологии отличаются консервы «сгущёнка» и «варёнка». Последний продукт в лучшем случае только наполовину состоит из натурального молока.

Под качественную продукцию недобросовестные производители маскируют «Докторскую» колбасу, прибавляя к названию различные словосочетания. К примеру, «Докторская по-боярски» уже может быть сделана не по ГОСТу «Докторской» и содержать даже мясо птицы.

В настоящей «Докторской» присутствуют свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж, сухое коровье молоко, соль, сахар, пряности. Ни мяса курицы, ни растительных белкой в настоящей колбасе нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Роскачества в преддверии Масленицы проверили 13 торговых марок мучной смеси для приготовления блинов и блинчиков, а также муки блинной отечественного производства. Вся продукция оказалась безопасной, хотя в некоторых образцах найдены следы пестицидов.