Разнесут всё в квартире! 5 пород собак, которых кинологи вам не посоветуют

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Разнесут все в квартире! Пять пород собак, которых кинологи не советуют заводить в малогабаритном жилье. Решили завести собаку в квартире? Будьте осторожны с выбором породы — некоторые питомцы превратят ваше жилье в полигон для разрушений! Кинологи выделяют пять пород собак, которым тесно в четырех стенах.

1. Хаски — этим энергичным «ураганам» нужны многочасовые пробежки. Без нагрузки начнут грызть мебель и рыть полы.

2. Джек-рассел-терьер — гиперактивные охотники, обожающие бардак. Оставшись одни, могут «перекопать» диван.

3. Бигль — их нос ведет к приключениям: сметут все на пути в поисках «добычи».

4. Далматин — скучающий далматинчик развлечется, сдирая обои.

5. Лайка — прирожденный охотник, для которого квартира — клетка.

Что делать? Если все же хотите такую породу — готовьтесь к 3–4 часам активного выгула ежедневно. Иначе ремонт станет вашим новым хобби!

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