https://static.news.ru/photo/4afd8228-21a5-11ea-83c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа членов Совфеда и депутатов Госдумы предложила внести поправки в КоАП, касающиеся штрафов за нарушение агрегаторами такси правил работы.

Согласно документу, внесённому в думскую электронную базу, за нарушение порядка обработки данных о заказе легкового такси предлагается штрафовать граждан на одну–три тысячи рублей, должностных лиц — на три–пять тысяч рублей, а юридические лица — на пять–десять тысяч рублей.

Передача заказа тем, кто не имеет права на такие перевозки, грозит взысканием в размере от одной до трёх тысяч рублей для граждан, от 20 тысяч до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для юридических лиц. При повторном нарушении в течение года штраф составит от трёх до пяти тысяч рублей, от 30 до 50 тысяч рублей и от 200 до 500 тысяч рублей соответственно.

При неразмещении агрегатором требуемой по закону информации на своём сайте размер санкций составит для граждан от одной до трёх тысяч рублей, для должностных лиц — от пяти до десяти тысяч рублей, а для юридических лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Также предлагается дополнить КоАП статьёй об осуществлении деятельности службой заказа без подачи требуемого по закону извещения или неполном или некорректном его составлении. В этом случае размер взыскания для индивидуальных предпринимателей составит от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, ранее первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков рассказал, что законопроект о регулировании деятельности такси введёт агрегаторов в правовое поле, а также ужесточит ответственность за незаконное занятие извозом.