https://static.news.ru/photo/299cba4a-5995-11ea-84d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов предложил рассчитывать размер штрафов за нарушение ПДД по коэффициенту, зависящему от стоимости автомобиля. Депутат считает, что это позволит уравнять россиян с разным уровнем доходов.

За одно и то же правонарушение водитель Ferrari и водитель «Жигулей» должен быть наказан по-разному. Водитель «Жигулей» — пусть это будет условно тысяча рублей, для водителя Ferrari это может быть и 50 тысяч. Вот тогда будут действительно воспитательные меры, — заявил депутат в комментарии РИА Новости.

Старовойтов посчитал неэффективным градирование штрафов по регионам, а также предложил сократить количество камер на дорогах — устанавливать только в аварийных или потенциально опасных местах.

Существующий, по мнению депутата, избыток средств видеофиксации способствует только «зарабатыванию денег». Сокращение камер Старовойтов назвал «первой задачей», которая должна решиться до повышения штрафов.

Как писал NEWS.ru, Министерство юстиции 27 февраля согласилось изменить проект изменений Кодекса об административных правонарушениях, который предлагал увеличить автомобильные штрафы. В Минюсте признали, что меры «не отвечают запросам общества».