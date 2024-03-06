«Размазали людей на фронте»: Андреасян об участниках «голой» вечеринки Андреасян назвал оправданной реакцию общества на «голую» вечеринку Ивлеевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Cарик Андреасян

Участники «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой своими действиями оскорбили участников спецоперации ВС РФ на Украине, считает режиссер Cарик Андреасян. В интервью с NEWS.ru он также назвал справедливой «отмену» артистов, до которых надо было как-то достучаться.

Они прямой трансляцией этого нарушили свободу, допустим, 100 миллионов человек, а людей, которые на фронте отстаивают честь своей страны, просто размазали, — сказал Андреасян.

Режиссер добавил, что резко негативная реакция общества на резонансное мероприятие оправдана. По его мнению, нет ничего хорошего в том, что артисты, которых по телевидению смотрят и дети, и взрослые, «ходят с голой задницей».

Считаю, что нет ничего классного в том, что артисты, выступающие на Первом канале, которых смотрят бабушки, дедушки, внуки, ходят с голой задницей. Чтобы что? Мне вот это непонятно, — отметил Андреасян.

Ранее Андреасян рассказал, что снимает супругу Лизу Моряк в своих проектах, так как она обладает широким актерским диапазоном. 27-летняя Моряк сыграла 17-летнюю Татьяну Ларину в фильме Андреасяна «Онегин», премьера которого недавно прошла в кинотеатре «Октябрь».