Разлив нефтепродуктов локализовали на реке Вилюй в Якутии

Специалисты МЧС сумели локализовать разлив нефтепродуктов на реке Вилюй в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба каскада Вилюйских ГЭС.

Персонал станции совместно со специалистами 3-го отряда МЧС по Мирнинскому району установил боновое заграждение на водную поверхность, которое не даёт ему (масляному пятну. — NEWS.ru) распространяться, — говорится в сообщении.

Работы по ликвидации загрязнения идут круглосуточно. Они начались сразу после обнаружения масляного пятна, заявил директор каскада Вилюйских ГЭС Александр Горяинов.

Инцидент произошёл 25 июня около посёлка Чернышевский Мирнинского района из-за происшествия на объекте Вилюйской ГЭС-2: разлилось масло из ловушки бака аварийного слива масла. Пробы воды с места разлива нефтепродуктов были взяты на анализ. Разлива нефтепродуктов в другие реки не зафиксировано. Инцидент находится на контроле у региональной прокуратуры.

Ранее у популярного пляжа в Приморье было выявлено загрязнение ртутью и марганцем. Содержание этих химических элементов в воде превысило все допустимые нормы.