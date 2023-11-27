«Разгромлены все здания, вещи гниют»: как россияне пережили «шторм века»

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Из-за мощного шторма на юге России сильно пострадала инфраструктура некоторых прибрежных городов. Жители этих населенных пунктов делятся в соцсетях фотографиями и видео, на которых запечатлены последствия стихии — поваленные деревья, оборванные коммуникации, упавшие конструкции. NEWS.ru узнал, что пишут очевидцы стихии в интернете и какие регионы столкнулись с большим количеством разрушений.

«Море вышло из берегов, видели сами»

В Таганроге Ростовской области оторвало угловой балкон многоэтажки. На опубликованных фотографиях видно, как ветер снес его панели. Жители города рассказали NEWS.ru о ситуации с непогодой. По словам Светланы, обстановка в различных районах по-прежнему сложная, ветер не утихает, здания затапливает водой.

«Заходили во двор представители МЧС, сделали фото и ушли. Эвакуацию не предлагали. Мы рано утром, до начала наводнения, отвезли дочку и бабушку к старшей дочери в однокомнатную квартиру, а сами с мужем остались дома», — добавила собеседница NEWS.ru.

Другая жительница Таганрога, Вероника, сообщила, что не видит в своем районе работ по ликвидации последствий шторма.

«Работ в нашем районе, а именно на улицах Морской и Подгорной, как таковых мы не видим. Пришли сотрудники МЧС, узнали количество людей, сколько несовершеннолетних проживает, и на этом все. Местные очень недовольны», — отметила Вероника.

Она подтвердила, что днем 27 ноября вода прибывала в жилые помещений — «у кого-то по щиколотку, у кого еще выше, но меньше ее не становится».

Фото: МЧС РФ Эвакуация населения в Ростове-на-Дону

«Спасаемся, как можем. Хорошо, что есть строение над гаражом, мы хоть вещи и документы спасли, а вся дорогая мебель и техника осталась мокнуть и гнить. Сомневаюсь, что наша власть все это компенсирует», — добавила собеседница NEWS.ru.

Еще одна жительница города, Татьяна, отметила, что порывы ветра достигают 30–40 метров в секунду, также была метель.

«Власти Таганрога говорят, что работы ведутся, но особо не видно. Море вышло из берегов, видели сами. Деревья падают, нужно быть очень бдительными, если кто находится на улице», — добавила она.

С какими проблемами после урагана столкнулись жители Бердянска

Как сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий, шторм стал причиной подтопления пяти районов Бердянска. В некоторых местах уровень воды поднялся до отметки 40 сантиметров. Центральная часть города оказалась под водой, которая «нагоняется» со стороны моря шквалистым ветром. По словам чиновника, в населенном пункте «частично отключено электроснабжение и теплоснабжение».

Пользователи соцсетей активно обсуждают происходящее. В Telegram-чате «Бердянск Перекличка» местные жители делятся снимками последствий стихии.

«После ремонта дороги по ул. Земской и ночного урагана сильно затопило частный сектор. Кто подскажет, куда обратиться с данной проблемой?» — задается вопросом Анна.

Другие жители ищут способы, как зарядить устройства. «Смотрите, если я на Горького, где [ближе всего] есть свет? Я смотрю его не делают, может powerbank хоть пойти где-то зарядить», — спрашивает Влад.

«Подскажите, есть какая-то информация, когда будет свет в колонии?» — интересуется у других пользователей местная жительница Нина. «Колония» — так называют один из местных районов.

Пользователь по имени Алекс напомнил, что в сентябре 2014 года ураган повалил «очень много деревьев». «Мы, наш многоквартирный дом, сидели без газа четыре дня, а без света — шесть дней. И ничего, никто не ныл. А здесь, нет света полдня, а воют, как будто месяц сидят», — написал он.

Фото: МЧС РФ Работа спецслужб в Бердянске

Сколько человек получили травмы из-за шторма в Крыму

По данным МЧС, в Крыму один человек умер, 10 пострадали в результате непогоды. Как заявил телеканалу «Россия 24» советник главы республики Олег Крючков, житель села Морского, который вышел смотреть на волны, трагически погиб. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал шторм на полуострове самым мощным за историю наблюдений и сравнил его с бурей 1854 года времен Крымской войны.

Симферополь не так сильно пострадал от стихии, как города на побережье. Об этом NEWS.ru рассказал местный житель и журналист Сергей Козловский.

«Тут, конечно, нет таких масштабных аварий, как в прибрежных городах и поселках. Вчера к вечеру поднялся сильный ветер и пошел снег. В районе Свобода часть домов обесточено, сломанные ветром ветки деревьев оборвали провода и со вчерашнего вечера эта авария так и не устранена. Сейчас в городе идет снег, но температура плюсовая и ощущения чрезвычайной ситуации нет. У госучреждений выходной, а остальная жизнь — в обычном режиме», — сообщил Козловский.

Как отметил глава Севастополя Михаил Развожаев, по состоянию на утро 27 ноября, ветер свалил 189 деревьев и три рекламных щита, были повреждены кровли 42 домов, обшивки фасадов пяти строений, три человека получили травмы, они госпитализированы. Помимо этого, от падения деревьев и элементов зданий пострадало 42 автомобиля.

«Произошел порыв 74 линий электропередачи (10 устранены) без электроэнергии остаются 354 дома: 25 многоквартирных жилых дома (проживает 1472 человека), 329 частных жилых домов (проживает 987 человек), социально значимые объекты под отключение электроэнергии не подпали», — добавил Развожаев.

Фото: t.me/razvozhaev Последствия шторма в Севастополе

В Севастополе упавшие деревья повредили газопровод, и без газоснабжения остались жители девяти многоквартирных и 44 частных домов. Из подтопленных домов было эвакуировано 35 человек. Из-за разрушения зала севастопольского морского Аквариума-музея погибло более 500 морских животных, добавил Развожаев. Помимо этого, в Севастополе шторм уничтожил причал, маяк и устричную ферму Федерального исследовательского центра Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ).

В Telegram-сообществе «Подслушано Севастополь» местные жители делятся фото и видео последствий шторма. Один из его подписчиков рассказал: «На Радиогорке оторвало причал совсем, прибило на запретку, такого не помню, живу здесь с 85 года».

«Ул. Приморская 1. Сорвало крышу. Штукатурку. Ветер продолжается», — написал другой житель Севастополя, добавив видеоролик с места событий.

В Ялте стихия лишила часть жителей тепла и электричества. Как сообщает глава города Янина Павленко, в одном из районов «сильно повреждена набережная», там «смыты перила, фонари, скамейки, намыто много гальки». На одном из пляжей шторм уничтожил летнее кафе, и в грузовом порту оторвалась сухогрузная баржа.

По словам других жителей Ялты, особых разрушений они не заметили. «Поздно вечером завыл ветер. Пошел дождь со снегом. Ветер стонал — и ближе к утру перестал. Никаких сорванных крыш и плавающих автомобилей. Никаких поваленных деревьев и разбитых стекол не увидел. Сейчас хожу по Ялте. Светит солнце, и идет легкий снежок. Дворники делают косметическую уборку. Словно ничего тут и не происходило», — написал местный житель Виталий Савкин.

Фото: Юрий Березнюк/ТАСС Шторм в Новороссийске Фото: Юрий Березнюк/ТАСС Шторм в Новороссийске Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Шторм в Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Шторм в Сочи Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: МЧС РФ Спасатели МЧС России помогают жителям Евпатории в условиях шторма Фото: МЧС РФ Спасатели МЧС России помогают жителям Евпатории в условиях шторма Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/gorlov_evgeniy Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/gorlov_evgeniy Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/razvozhaev Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/razvozhaev Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/gorlov_evgeniy Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/gorlov_evgeniy Последствия шторма в Севастополе Фото: МЧС РФ Спасатели МЧС России помогают жителям Евпатории в условиях шторма Фото: МЧС РФ Спасатели МЧС России помогают жителям Евпатории в условиях шторма Фото: t.me/razvozhaev Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/razvozhaev Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/gorlov_evgeniy Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/gorlov_evgeniy Последствия шторма в Севастополе Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Шторм в Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Шторм в Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Шторм в Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Шторм в Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Шторм в Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Шторм в Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Шторм в Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Шторм в Сочи Фото: МЧС РФ Спасатели МЧС России помогают жителям Евпатории в условиях шторма Фото: МЧС РФ Спасатели МЧС России помогают жителям Евпатории в условиях шторма Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/razvozhaev Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/razvozhaev Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/razvozhaev Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/razvozhaev Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Шторм в Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Шторм в Сочи

В Сочи «разгромлены и затоплены все здания»

В Краснодарском крае в результате непогоды задержалось около 50 поездов, в том числе состав, следующий из Симферополя в Адлер. На Черноморском побережье Кубани стихия разрушила железнодорожное полотно в Лазаревском районе Сочи. Работники РЖД пытаются восстановить пути.

«Мы застряли в поезде на 12 часов, стоим, никуда не движемся. <...> Сказали, что в 14:00 куда-то поедем, но совсем не факт», — рассказала одна из пассажирок, видео которой приводит канал «ЧП Сочи».

Как рассказал NEWS.ru сочинец Анатолий, «самое страшное было ночью», а сейчас в городе-курорте «непогода ощущается больше всего на первых линиях у моря».

«Там разгромлены и затоплены все здания, кафе. Ветер сильный все еще, льют дожди», — сообщил Анатолий.

Очевидец шторма Катерина Хамзатова рассказала, что в Адлере «набережную топит», вчера валило деревья, а сегодня «град небольшой прошел».

В кубанский курортный поселок Витязево, как рассказал NEWS.ru очевидец произошедшего Александр, «из Тамани штормом принесло корабль».

«Он просто огромный, удивительное зрелище. Приехало посмотреть на это много людей, все гуляют, фотографируют, даже сильный ветер не помеха», — добавил собеседник NEWS.ru.

Ранее стало известно, что мощный шторм в Адлере начал перерастать в цунами. Местные жители снимали на камеры смартфонов затопленные улицы. На кадрах видны потоки воды, хлынувшие на улицы курорта после шторма. Порывистый ветер сносил деревья и автомобили. В Сочи стихия повалила около 70 деревьев, и продолжает действовать штормовое предупреждение.

Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii Шторм в Адлере

Как шторм отразится на туристическом бизнесе в Краснодарском крае

NEWS.ru пообщался с владельцами отелей на Черноморском побережье Краснодарского края и узнал у них, как шторм отразится на их бизнесе. По словам человека, у которого в пригороде Анапы находится гостевой дом, он не столкнулся с серьезными последствиями стихии.

«У нас все, к счастью, тихо и спокойно. Насколько знаю, у соседей — тоже. Каких-то глобальных негативных последствий не ожидаем», — сообщил собеседник NEWS.ru.

Администратор отела в поселке Нижнее Джемете также отметила, что у них «все нормально». «Ходили на берег моря, посмотрели — все спокойно. Ничего масштабного и страшного нет. Все как после обычного урагана: поваленные деревья, подтопленные улицы. Еще ездили смотреть в Витязево, как там какой-то корабль вынесло, и то я думаю, что ничего серьезного там не произошло», — добавила администратор.

Ее коллега из одного отеля на первой береговой линии в Адлере отказалась комментировать ситуацию, отметив лишь, что опасения были связаны с нарушением железнодорожного сообщения. Она понадеялась, что проблема с транспортной доступностью будет решена в кратчайшие сроки.

Как рассказал NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, пока неясно, какой ущерб нанесла непогода туристическому бизнесу. Он даже не исключил оттока туристов.

«У туристов возникнут вопросы, связанные с тем, планировать ли путешествия на юг России, особенно в новогодние даты. Пока не до конца ясно, какой ущерб нанесен инфраструктуре как классической, так и туристической. На видео, которые люди выкладывают в соцсетях, мы видим отдельные объекты, при этом есть гостиницы, которые совсем не пострадали из-за непогоды», — отметил Мурадян.

Он предположил, что цены на поездки «снизятся несущественно», и, если логистика будет восстановлена и погода улучшится за пару дней, гостиницам, которые не пострадали, «нет резона понижать стоимость».

«Некоторые отели могут дать отдельные акции на конкретные периоды, чтобы сохранить бронирование», — резюмировал Мурадян.

Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

Ждать ли продолжения шторма на юге России

Как заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов, вечером 28 ноября на юг России может обрушиться новый серьезный шторм. Циклон, который принес разрушения в ночь на 27 ноября, продолжит двигаться на север, и к концу сегодняшнего дня ветер в Краснодарском крае стихнет.

«Сейчас его (циклона. — NEWS.ru) центр постепенно приближается к Великим Лукам, в сторону Великого Новгорода. В Новороссийске, Геленджике и Анапе ветер также составит 5–0 м/с. При этом осадки в виде дождя и мокрого снега в Краснодарском крае продолжатся. Вечером во вторник к региону подберется новый циклон и очередной жесткий шторм обрушится на юг России. Порывы ветра вновь могут достигнуть 20–25 метров в секунду. Такая погода продлится до среды», — добавил Александр Шувалов.

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