«Разговор был позитивный»: в Кремле оценили беседу Путина с Си Цзиньпином

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, проходившие по видеосвязи, завершились. За 1,5 часа лидеры обсудили все насущные проблемы глобальной и региональной повестки, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Встречу транслировал телеканал «Россия 24».

Эти переговоры прошли по линии видеосвязи, продолжались где-то полтора часа, но они шли с синхронным переводом, поэтому руководителям в эти полтора часа удалось проговорить буквально все насущные и важные проблемы как двусторонних отношений, так и международной повестки дня. Главное, что так представляется, разговор был очень позитивный, это разговор двух коллег, двух друзей, руководителей двух великих дружественных государств, — сообщил Ушаков.

Отмечается, что Путин и Cи Цзиньпин поддержали активизацию усилий по формированию независимой инфраструктуры для обслуживания торговых операций РФ и КНР, обсудили идею саммита «пятёрки» CБ ООН и договорились вести дело к тому, чтобы мероприятие состоялось в 2022 году. Лидеры двух стран также обменялись опытом в сфере цифровых валют цeнтробанков.

Кроме того, обеими сторонами высказывалась озабоченность по поводу активности американцев по реконфигурации сложившейся ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Путин в ходе переговоров с Си Цзиньпином сказал, что планирует посетить Пекин в феврале и принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года. Предcедатель КНР также заявил, что с нетерпением ждёт возможности лично встретиться с президентом России.