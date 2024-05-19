«Разглядывали словно инопланетное существо»: как выбирали «Мисс СССР»

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Победительницы I Всесоюзного конкурса красоты «Мисс СССР — 89»: 1-е место — Юлия Суханова (город Москва, в центре), 2-е место — Анна Горбунова (город Зеленоград, справа), 3-е место — Екатерина Мещерякова (город Пермь, слева)

35 лет назад — 19 мая 1989 года — открылся первый Всесоюзный конкурс красоты «Мисс СССР». В нем участвовали 35 девушек, а победительницей в итоге признали 17-летнюю десятиклассницу из Москвы Юлию Суханову. О том, как проходил конкурс и что стало с первыми королевами красоты советского государства — в материале NEWS.ru.

С чего начались конкурсы красоты в СССР

Принято считать, что в СССР начали организовывать конкурсы красоты лишь во второй половине 1980-х, как только перестройка и гласность открыли страну для глобальных трендов в области моды, фешен-индустрии и западных стандартов жизни. Отчасти это так, но первые подобные мероприятия проводились еще в 1960-е в продвинутом по советским меркам новосибирском Академгородке.

В 1965–1968 годах в кафе-клубе «Под интегралом» ежегодно на 8 Марта устраивали конкурс «Мисс Интеграл», который в своей статье описывала писательница Елена Кушнир. Для победы в нем участницы должны были сочинять стихи на заданные рифмы, рецензировать картины, выгуливать собак (эта часть шоу называлась «Дама с собачкой») и определять предмет в мешке по его форме (игра «Кот в мешке»). Одной из победительниц конкурса в Академгородке стала будущая актриса Ирина Алферова. В 1968 году она, будучи 17-летней школьницей, получила титул «Мисс пресса».

Фото: В.Мурашко/РИА Новости Актриса Ирина Алферова в роли Дарьи Булавиной-Телегиной

Председателем жюри конкурса тогда был музыкант Александр Галич. В 1968-м он приехал в Новосибирск на первый официальный фестиваль авторской песни. В последующие годы «Мисс Интеграл» не проводили. Кафе, где проходили смотры, закрылось.

Конкурсы красоты стали проводиться в разных городах СССР в 1987–1988 годах. Первым из них стал смотр «Мисс Одесса» в 1987-м, но его статус был неформальным. Уже в следующем году к организации таких мероприятий подключился официоз. Инициатором проведения «Московской красавицы» стала газета «Московский Комсомолец» и ее учредитель — ВЛКСМ.

«Наш конкурс вовсе не коммерческий, он несет важную, социально преобразующую функцию — спасти женщину от урбанизации, от затерянности в толпе», — рассказывал секретарь столичного горкома комсомола Вячеслав Панькин.

Из тысяч претенденток члены отборочной комиссии (в их числе был будущий шоумен Леонид Якубович, который стал ведущим «Московской красавицы») отобрали 36 девушек. Они должны были дефилировать в купальниках, национальных костюмах и вечерних платьях. Победительницей конкурса стала москвичка Мария Калинина. Она получила главную награду — отправилась в круиз по Средиземному морю. Калинина также появилась на странице модного германского журнала Burda. Впоследствии она эмигрировала в США, где стала инструктором по йоге.

Помимо Москвы и Одессы, конкурсы красоты прошли в Вильнюсе, Риге, Фрунзе (ныне — Бишкек), Перми, Пензе и в других городах.

Фото: Сергей Птицын/РИА Новости Победительница первого конкурса красоты «Московская красавица — 88» Мария Калинина (в центре) во время пресс-конференции

Как готовили конкурс «Мисс СССР»

Первый всесоюзный конкурс «Мисс СССР» состоялся в мае 1989 года. Для участия в нем оргкомитет пригласил победительниц региональных конкурсов красоты, из которых отобрали 36 финалисток. Как рассказывал ведущий мероприятия Якубович, указание о его проведении пришло из ЦК КПСС, после чего организацией занимались структуры Москонцерта.

Одним из идеологов конкурса стал продюсер Юрий Кушнерев, который в конце 1980-х стал активно работать с американскими кинокомпаниями.

«Познакомившись ближе с американской киноиндустрией, я понял одно: многие известные актрисы, если не все, прошли через различные конкурсы красоты. И решил: почему бы это не сделать в России, ведь я рассматривал это мероприятие как открытый путь красивых девушек в кинематограф», — вспоминал Кушнерев.

По его словам, поисками финансирования мероприятия занималась созданная под эгидой Союза кинематографистов организация «Корона». Главным спонсором стал друг Кушнерева —«сын иракских политэмигрантов Бабек Серуш». Он выделил $40 тысяч, которые пошли на аренду ГКЦЗ «Россия» и другие мероприятия.

«Мы с ним выросли в одном дворе — его семья жила так бедно, что моя мама Серуша, маленького и тощего мальчика, постоянно подкармливала. В 1948 году наши детские связи прекратились: я поступил в кадетское училище, он переехал в другой район. Вновь мы с ним встретились незадолго до конкурса — он уже был не то что олигархом, но весьма богатым человеком», — вспоминал продюсер.

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Во время подготовки к конкурсу девушки жили в подмосковном поселке Аксаково. Демонстрация пляжных ансамблей. Слева — Юлия Суханова, удостоенная на конкурсе титула «Мисс СССР»

Как жюри выбирало конкурсанток

Жюри «Мисс СССР» возглавила балерина Екатерина Максимова. Также в его состав вошли актриса Ирина Скобцева, певец Муслим Магомаев, художник Илья Глазунов, шоумен Якубович. Впервые в рамках конкурса в СССР спел шансонье Вилли Токарев.

По словам Кушнерева, Максимова «очень щепетильно подходила к участницам».

«Мы же впервые искали кандидаток, чьи параметры были бы приближенны к заветным 90–60–90. Собственно, именно на нашем конкурсе на всем советском пространстве узнали, какие же критерии красоты существуют. Но так называемый серьезный кастинг мы не проводили, довольствовались теми девушками, которых нам предъявляли в качестве победительниц на местечковых конкурсах», — сказал он.

Западная пресса сравнивала «Мисс СССР» с полетом Юрия Гагарина в космос, а консервативная публика критиковала моделей за то, что они были «слишком раздеты». Это свидетельствовало о телесном раскрепощении советских женщин, постепенно подстраивающихся под стандарты «растленного» Запада. Впрочем, конкурс купальников еще скромно именовался «Демонстрацией пляжных ансамблей», хотя некоторые участницы предпочитали не скрывать своих форм.

Первое место завоевала 17-летняя москвичка Юлия Суханова, которая проходила отбор на «Московскую красавицу», но не дошла до финала. Второе досталось Анне Горбуновой из Зеленограда, третье — пермячке Екатерине Мещеряковой.

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Жюри первого Всесоюзного конкурса красоты «Мисс СССР — 89» в концертном зале «Россия»

Что стало с победительницами

Суханова уехала в США через три месяца после конкурса. Она рассказывала в одном из интервью, что прилетела «на одном самолете с четой Ельциных» и «оказалась нарасхват». «Создавалось такое впечатление, что я упала с Луны и меня разглядывают как инопланетное существо», — вспоминала она.

Через два года девушка решила вернуться в Россию, но в ее семье произошла трагедия. Мать победительницы конкурса жестоко убили. В итоге родственники отговорили Суханову возвращаться на родину. Она осталась в Америке, где снималась в рекламе. Ее фотографии публиковали глянцевые издания.

Впоследствии Суханова оставила модельный бизнес и создала компанию, которая продает генераторы «горного» воздуха. Она не обзавелась семьей, хотя рассказывала про «вереницу поклонников».

«Допекали и голливудские плейбои, и монакские миллионеры, и персидские принцы. За одного принца чуть не вышла замуж, такая любовь была сумасшедшая!» — вспоминает первая мисс СССР.

О дальнейшей судьбе Горбуновой известно не очень много. Она поехала на конкурс «Мисс мира — 1989» вместо Сухановой и получила титул «Мисс фотогеничность».

Мещерякова несколько лет работала во французском модельном бизнесе, а в 1991 году стала лицом Nina Ricci L'Air du Temps. Она также снималась в кино. В 19-й серии сериала «Горец» Мещерякова исполнила роль французской манекенщицы, а в фильме «Ты еще маленький» сыграла русскую гувернантку.

Она вышла во Франции замуж за художника Еранта Дуваляна. Впоследствии супруги развелись. В 2000-е Мещерякова перестала появляться на обложках глянцевых журналов. На последних снимках она позировала беременной.

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