Раздел с обучающими видео об увлечениях появился в «Одноклассниках»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В социальной сети «Одноклассники» появился новый раздел «Мастер-классы», в котором публикуются обучающие видео, связанные с различными увлечениями. Для этого были сняты профессиональные ролики от экспертов. В дальнейшем раздел будет расширяться.

«Мастер-классы» войдут в сервис «Увлечения» соцсети. Видео включают в себя разнообразные темы: кулинарию, рыбалку, туризм, огородничество, рукоделие, уход за собой и автолюбительство. Пользователи смогут посмотреть ролик с пошаговым разбором от эксперта, прочитать уточняющую текстовую инструкцию и задать вопросы автору видео в комментариях. Новая функция призвана помочь всем желающим развивать свои навыки.

Авторы мастер-классов тем временем смогут получать донаты. Публиковать контент смогут не только блогеры, представители медиа и бизнеса, но и обычные пользователи. На момент создания в разделе опубликовали более 50 видеороликов. Записи также будут попадать в ленту рекомендаций.

Социальная сеть «Одноклассники» ранее решила выпустить второй сезон хобби-шоу «ОКнутые люди» с актером Сергеем Буруновым в роли ведущего. Проект будет доступен на самой платформе, выпуски также покажут на телевидении. Новый сезон шоу стартует с 15 марта.