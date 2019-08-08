https://static.news.ru/photo/1cfc932c-b9aa-11e9-9330-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Новая рубрика «Музеи Москвы» появилась на сайте mos.ru. Она посвящена музеям, усадьбам, художественным галереям, которые находятся в ведении столичного департамента культуры.

Теперь посетители портала смогут получить актуальную информацию о проектах, акциях и культурных мероприятиях, проходящих в столичных музеях, сообщает « Москва 24 »

Все желающие смогут узнать, какие места можно посетить бесплатно, как записаться на обучение музейному волонтёрству или выбрать маршрут пешей прогулки.

В новом разделе также будут опубликованы истории об уникальных экспонатах, интервью с художниками, фотографами и другими деятелями культуры.

По словам генерального директора агентства «Мосгортур» Инны Голубевой, сейчас в столице работают 90 городских культурных площадок. При этом многие интересные музеи не так известны широкой публике, и одна из целей раздела «Музеи Москвы» как раз привлечь к ним внимание.

Ранее News.ru писал, что столичный комитет по туризму составил рейтинг самых популярных мест у пользователей Instagram для фото в Москве.