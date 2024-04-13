«Раздавал ЦУ»: дети Куклачева рассказали, что артист пришел в сознание Дети Куклачева сообщили, что артист пришел в себя после операции на сердце

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев чувствует себя лучше после перенесенной операции, рассказали NEWS.ru его дети Дмитрий и Екатерина. Они сообщили, что артист уже пришел в себя и даже раздавал указания, какие изменения нужно внести в спектакли.

Дорогие друзья, вчера во время юбилейного выступления Юрия Куклачева у него произошел сердечный приступ. Его забрали в больницу и срочно сделали операцию. Сегодня уже он себя чувствует лучше. Буквально полчаса назад я разговаривал с ним. Он раздавал мне ЦУ (ценные указания. — NEWS.ru) как и что поменять в программе, чтобы шоу продолжалось. Я ему сказал: «Пап, успокойся, расслабляйся, выздоравливай, все будет хорошо». Мы, со своей стороны, семья, мы не отменяем шоу, мы его не переносим, — уточнил Дмитрий.

Он добавил, что концертную программу уже адаптировали к отсутствию Куклачева. Однако, подчеркнул Дмитрий, на качество спектакля изменения не повлияют. Сын артиста призвал зрителей поддержать дрессировщика кошек и посетить юбилейное шоу. Дмитрий напомнил, что все средства, заработанные от продажи билетов на этот спектакль, будут направлены в фонд Муслима Магомаева для помощи жертвам и пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».

Юрия Куклачева госпитализировали 12 апреля с празднования его 75-летнего юбилея, которое проходило в московском «Вегас Сити Холле». Генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный рассказал, что Куклачеву диагностировали обширный инфаркт. Запашный уточнил, что минувшей ночью дрессировщику провели трехчасовую операцию.