Раздачу повесток хозяевам гаражей в Петербурге назвали законной В администрации Санкт-Петербурга назвали законной раздачу повесток в гаражах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-секретарь Калининского района Санкт-Петербурга Юлия Лебединова рассказала СМИ, что раздача повесток владельцам гаражей в рамках проведения частичной мобилизации является законной. Она добавила, что в настоящее время по всей стране все предприятия задействованы в распространении мобилизационных повесток.

Насколько мне известно, это письмо Всероссийского общества автолюбителей, я его видела, там подпись директора общества Виктора Курило. Исходя из того, что там написано, ничего противозаконного там нет, — отметила Лебединова.

По ее словам, все, что написано в этом письме, соответствует нормам российского законодательства.

Ранее местные жители заявили, что им начали вручать повестки прямо на улицах, в частности в подъездах домов во Фрунзенском районе города.

Между тем частичная мобилизация в Санкт-Петербурге еще не завершена. По словам руководителя комитета по обороне Госдумы России Андрея Картаполова, сейчас рано называть какие-либо цифры о количестве призывников, поскольку мобилизационные мероприятия еще идут полным ходом, отмечает ТАСС.

Точной даты завершения частичной мобилизации в России нет, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Спикер Кремля напомнил, что президент Владимир Путин 14 октября говорил, что мобилизация завершится в течение двух недель.