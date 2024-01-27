Разбившийся в Афганистане Falcon 10 не имел лицензии на международный полет

Компания «Атлетик групп», которой принадлежал самолет Falcon 10, разбившийся в Афганистане, не имела лицензий на международные перелеты и авиаперевозки, заявила следователь по особо важным делам Московского СО на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СК России Мария Трубникова в эфире телеканала «Россия-24». По ее словам, эксплуатацией воздушного судна занимался непосредственно сам владелец предприятия Аркадий Грачев.

Потерпевшее крушение воздушное судно на праве собственности принадлежало обществу с ограниченной ответственностью «Атлетик групп», учредителем и генеральным директором которого является бывшая супруга второго пилота Грачева, а также непосредственно самому Грачеву, — заявила она.

Ранее в субботу, 27 января, стало известно, что выживший при крушении 41-летний летчик Дмитрий Беляков находится в Люберецкой областной больнице. К нему не пускают посетителей, жизни мужчины ничего не угрожает, однако врачи не дают конкретных прогнозов по его состоянию.

В этот же день госпитализировали второго пилота самолета — Аркадия Грачева. Его отец рассказал, что у сына диагностирован перелом шейного позвонка со смещением. Пилот в настоящее время находится в больнице. В связи с этим расследование обстоятельств авиакатастрофы пока приостановлено.

20 января Falcon 10, вылетевший из Таиланда в РФ, пропал с радаров. Воздушное судно разбилось в горах Афганистана, два человека из шести находившихся на борту погибли. Выжившим пришлось долго выбираться через снег в направлении расположенной поблизости деревни. Жертвами авиакатастрофы стали супруги Евсюковы, которых экипаж должен был доставить в клинику в Россию.