«Разбил мне голову трубой»: хозяин питбуля о конфликте с владельцем самоеда Владелец напавшего на самоеда питбуля заявил, что его хозяин разбил ему голову

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Хозяин питбуля в представлении ИИ

Артем, хозяин питбуля Айса, который погрыз соседского самоеда в Сухом Логе, рассказал NEWS.ru, что владелец пострадавшей собаки Дмитрий избегает встречи с ним из-за проигранных в споре 40 тысяч рублей. Собеседник добавил, что хозяин самоеда разбил ему голову трубой и написал заявление в полицию, однако стражи порядка признали виновным именно Дмитрия.

Он разбил мне трубой голову, написал на меня заявление в полицию. Но виновным признали его в этой ситуации. <...> Да, 40 тысяч рублей, был спор у нас. Я спорил на свою машину, а он — на 40 тысяч, он проспорил и не отдал их. Так, и все по-честному было. Сейчас он гасится от меня, — сказал хозяин бойцовой собаки.

Артем добавил, что пострадавший самоед до этого агрессивно себя вел и кидался на Айса, после чего владелец питбуля решил «приспустить поводок». После инцидента, как отметил Артем, Дмитрий «все еще гасится».

То, что они погрызлись, — там ничего страшного не произошло. Там больше эта девушка визжала: «Вызовите полицию, вызовите полицию». Просто так получилось, что собаки подрались, — резюмировал собеседник.

Ранее жительница Сухого Лога призналась NEWS.ru, что боится за своего ребенка. По ее словам, полиция не предпринимает никаких действий, поэтому владелец агрессивного пса «чувствует безнаказанность и вседозволенность». Она считает, что местные власти отреагируют, только когда питбуль кого-то «загрызет насмерть».

Дмитрий отмечал, что с хозяином питбуля они раньше дружили. Конфликт, по его словам, произошел в 2022 году из-за «пустякового спора». После были судебные разбирательства, однако отношения между ними остались напряженными.