Растворимая одежда: дизайнеры смогут создавать текстиль из желатина Ученые разработали машину по производству самодельного текстиля из желатина

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Ученые представили прядильную машину для производства самодельного текстиля из желатина, информирует ACM Digital Library. Разработка поможет дизайнерам всего мира экспериментировать с созданием экологичных изделий из натуральных ингредиентов. Допускается, что они смогут использовать панцирь краба и водоросли.

Команда ученых представила свою разработку на конференции в Гонолулу. По задумке специалистов, аппарат будет достаточно миниатюрным, что позволит разместить на столе. Стоимость машины составляет всего $560. Пользователи смогут настраивать прочность, эластичность и цвет волокон.

Аппарат будет нагревать шприц и выдавливать капли жидкой желатиновой смеси. После этого два набора роликов в машине растягивают желатин, из которого получаются длинные тонкие волокна. Затем они проходят через жидкие ванны, где добавляются красители и другие добавки.

Эксперимент проводился с небольшими образцами из желатиновых волокон, хлопка и нитей, схожих с жаккардовыми. Затем ученые погрузили эти лоскуты в теплую воду. Желатин растворился и высвободил нити для легкой переработки и повторного использования.

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