Не всем овощам требуются идеальные условия для роста, некоторые отлично себя чувствуют даже в грядке с сорняками, поэтому можете лишний раз не надрывать спину и не полоть их.
Агрономы и садоводы утверждают, что хороший урожай даже среди сорняков дадут:
- кабачки — мощные листья подавляют сорняки, а плодов хватит на всю семью;
- тыква — стелется по земле, вытесняя конкурентов. Главное — поливать;
- ревень — многолетний богатырь, которому сорняки не страшны;
- фасоль — вьющиеся сорта обвивают сорные травы, а корни обогащают почву азотом;
- картофель — после окучивания сорнякам просто не останется места.
Не переусердствуйте в огороде! И в «диких» условиях можно собрать отличный урожай.
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