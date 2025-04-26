Растут даже среди сорняков: эти овощи можно не полоть — не надрывайте спину

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Не всем овощам требуются идеальные условия для роста, некоторые отлично себя чувствуют даже в грядке с сорняками, поэтому можете лишний раз не надрывать спину и не полоть их.

Агрономы и садоводы утверждают, что хороший урожай даже среди сорняков дадут:

кабачки — мощные листья подавляют сорняки, а плодов хватит на всю семью;

тыква — стелется по земле, вытесняя конкурентов. Главное — поливать;

ревень — многолетний богатырь, которому сорняки не страшны;

фасоль — вьющиеся сорта обвивают сорные травы, а корни обогащают почву азотом;

картофель — после окучивания сорнякам просто не останется места.

Не переусердствуйте в огороде! И в «диких» условиях можно собрать отличный урожай.

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