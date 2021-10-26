Расторгуев посоветовал россиянам, чем заняться во время локдауна

Россиянам во время локдауна надо заниматься полезными для себя вещами. Об этом NEWS.ru рассказал известный российский певец, солист группы «Любэ» Николай Расторгуев.

Певец отметил, что в такой ситуации важно чем-то себя занимать, найти себе какое-нибудь занятие.

Можно читать книжки, заниматься в домашних условиях спортом, делать зарядку, — сказал Расторгуев.

21 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период в мегаполисе закроются непродовольственные магазины, предприятия сферы услуг, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны будут работать только навынос.

Приостанавливается также приём граждан в центрах «Мои документы» и представительствах органов власти. Предоставление государственных услуг в электронном виде полностью сохранится. Открытыми останутся продуктовые магазины и аптеки, также не будет ограничена продажа товаров с доставкой.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявлено 36 446 новых случаев коронавируса. 1106 человек умерли от COVID-19, что является новым антирекордом в стране с начала пандемии. Больше всего заболевших в Москве — 3924, в Санкт-Петербурге и Подмосковье — 2929 и 2877 человек соответственно. Всего на данный момент в России выздоровели 7 213 584 человека.