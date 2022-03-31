Растившую дочь в шкафу приговорили к пяти годам колонии с отсрочкой

Карпинский городской суд приговорил к пяти годам колонии мать девочки, которую она с рождения прятала в шкафу своей квартиры. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона, исполнение приговора отсрочено на 10 лет в интересах другого ребёнка женщины. Также она должна выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей.

Карпинский городской суд назначил виновной наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 60 тысяч рублей, с отсрочкой исполнения наказания, — сообщили в прокуратуре.

Как уточняет портал E1.Ru, женщина отправится в колонию, когда её среднему ребёнку исполнится 14 лет: сейчас ему всего четыре года. Сообщается, что это сделано в интересах ребёнка, чтобы не разлучать его с матерью. Саму женщину при этом не лишили родительских прав, а в ходе разбирательства признали вменяемой.

По версии следствия, женщина родила дочь в домашних условиях в апреле 2020 года. До октября она, действуя умышленно, из личных неприязненных отношений к младенцу, желая его смерти, не осуществляла надлежащий уход за ним. Это выражалось в том, что женщина систематически и на долгое время оставляла ребёнка одного в квартире без пищи и воды.

Такое обращение привело к развитию у девочки нарушений функций жизненно важных органов и систем организма, дефициту массы тела, задержке физического развития и иным другим неблагоприятным последствиям. Не умерла она только потому, что её обнаружили знакомые обвиняемой и передали сотрудникам правоохранительных органов. Следствие предъявило женщине обвинения в покушении на убийство малолетнего и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 и ст. 156 УК РФ).