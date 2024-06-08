Растает последний снег: какая погода будет в России 10–16 июня

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Почти во всех субъектах РФ в ближайшее время температура воздуха будет соответствовать климатической норме. При этом в Москве будет много облаков, на арктическом побережье продолжает таять снег, в Якутии сохранится пожарная опасность. И только местами на востоке Сибири и Дальнем Востоке температурный фон будет холоднее, чем должен быть в начале лета. О том, какая погода ждет россиян на неделе с 10 по 16 июня, NEWS.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В связи с чем температура придет в норму

В подавляющем большинстве регионов РФ температура будет около или выше нормы, отметил научный руководитель Гидрометцентра. Потепление коснется в том числе Урала и Сибири.

«Это связано с тем, что будет преобладать так называемый зональный процесс — перенос воздушных масс с запада на восток, что, вообще говоря, характерно для атмосферной циркуляции», — отметил Роман Вильфанд.

Какая погода будет в Москве и ЦФО

В Москве, Подмосковье и сопредельных областях теплая погода продлится в течение всей недели. Температура воздуха превысит климатическую норму на три-четыре градуса.

«Но поскольку над центром Европейской России господствует циклоническая деятельность, то везде будут идти кратковременные дожди. Но заранее об интенсивности осадков сказать нельзя, поскольку такие прогнозы выпускаются с заблаговременностью в сутки. Поэтому на неделе стоит чаще прислушиваться к оперативным предупреждениям метеослужб», — предупредил Роман Вильфанд.

В ночные часы столбики термометров в столичном регионе покажут в районе 15 градусов, дневные температуры — 24–29. На небе будет облачно с прояснениями.

На юге Центрального федерального округа неделя будет с кратковременными дождями разной интенсивности. Но температура выше — 25–30, местами до 31 градуса днем, прогнозируют в Гидрометцентре.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где сойдет последний снег

По данным Романа Вильфанда, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области температурный фон будет близким к климатической норме. Ночные температуры прогнозируются в диапазоне 7–12 градусов, дневные — 21–26. В первой половине недели ожидаются кратковременные дожди, в второй — преимущественно без осадков.

На востоке Северо-Западного федерального округа — в Архангельской области и Республике Коми — наблюдается потепление. На неделе в этих субъектах ожидается влажная погода, местами возможны грозы.

«Там местами дожди, в Ненецком автономном округе остатки снега продолжат сходить. Преобладающие температуры — 5–10 градусов по ночам и 14–19 днем», — спрогнозировал Роман Вильфанд.

Где будет жарче всего

На Верхней и Средней Волге температура в первой половине недели по ночам 10–15 градусов, начиная со среды — 12–17, а днем — 23–28. На юге Приволжского федерального округа — в Оренбургской, Саратовской и Самарской областях — в дневные часы воздух прогреется до 31–32 градусов. Местами там пройдут дожди.

«На юге Европейской России очень жаркая погода. Температура воздуха днем в Ростовской области и континентальных районах Краснодарского края прогнозируется в диапазоне 30–35, местами до 37 градусов, по ночам — около 20. Там преимущественно без осадков, поскольку эти территории находятся на гребне высокого давления — во власти антициклона», — рассказал Роман Вильфанд.

На Черноморском побережье Кубани, в северокавказских республиках и на юге Ставрополья на неделе, по прогнозам Гидрометцентра, будет более дождливая погода. В дневные часы там ожидается 27–32 градуса тепла.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Куда придет долгожданное тепло

После длительного периода холодов летняя погода установится в регионах Среднего и Южного Урала. По прогнозам Романа Вильфанда, в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях в первой половине недели по ночам ожидается 10–15 градусов, днем — 19–25. В последующие дни столбики термометров будут подниматься до отметки 27 градусов тепла. Временами в этих регионах будут идти дожди.

На юге Западной Сибири — в Омской, Томской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае — прогнозируются сильные осадки с усилением ветра. В ночные часы в начале недели там будет 8–13 градусов, в дневные — 20–25. Но постепенно там начнет теплеть до 23–28 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре.

На юго-востоке Сибири — в южных районах Красноярского края, Хакасии, Иркутской области — в первые дни недели сохраняется температура около и ниже климатической нормы. По ночам там ожидается 6–11 градусов выше нуля, в дневные часы — 17–22. Но во второй половине недели здесь также начнется постепенное повышение температуры до 24 градусов.

Какая погода ждет жителей Дальнего Востока

На западе Якутии, по прогнозам Романа Вильфанда, температурный фон будет «около и выше нормы». В ночные часы там ожидается 5–10 градусов, в дневные — 18–23. Местами кратковременные дожди, но они не спасут от высокого уровня пожароопасности.

На востоке республики холоднее. По ночам там ожидается 2–7 градусов тепла, днем — 11–16. На юге Якутии дожди, по ночам — 8–13 градусов, днем — 17–22.

В Приморье и на юге Хабаровского края по ночам ожидается 9–14 градусов, в дневные часы — 17–22. Почти каждый день там будут идти дожди разной степени интенсивности.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Роман Вильфанд

Каким будет лето 2024 года

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в июне температура воздуха в Москве будет немного выше нормы. Синоптик отметил, что на большей части территории России лето будет теплым.

«Норма для столицы: ночью — плюс 10–15, днем — плюс 20–25. Это идеальный климат для россиян», — спрогнозировал Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что температура воздуха будет на пару градусов выше климатической нормы. Экстремальной жары в июне Тишковец не ожидает.

По словам специалиста центра «Фобос», общее количество осадков летом 2024 года превысит норму на 30% из-за более влажного июля. Дефицит осадков в 10–20% вероятен на юге европейской части и Кольском полуострове, в Прибайкалье, на Алтае и Полярном Урале. В Центральной России, в южных районах Иркутской области и на юге Западной Сибири, на Кавказе и Русском Севере (кроме Мурманской области) прогнозируется переизбыток осадков, отметил метеоролог.

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