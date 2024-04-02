«Рассветы в пустыне и дайвинг»: турэксперт о необычных экскурсиях в Египте Турэксперт Ансталь: Шарм-эш-Шейх удивит туристов нестандартными экскурсиями

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Шарм-эш-Шейх и Хургада могут удивить нестандартными экскурсиями, рассказала NEWS.ru тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь. По ее словам, туристы могут встретить в пустыне рассвет, посетить деревню бедуинов, либо насладиться красивыми рифами с кораллами, муренами и осьминогами.

В Шарм-эш-Шейхе можно съездить в пустыню и встретить там рассвет, либо закат, прокатиться на квадроциклах, в Хургаде — посетить деревню бедуинов. Это программа очень интересная и недорогая. Отправляясь в Египет, советую брать морские прогулки и посетить заповедники. Самые известные — это Рас-Мохаммед и остров Тиран, где можно насладиться прекраснейшими рифами. Туристы могут поплавать с масками или попробовать дайвинг. Также большой популярностью пользуется Луксор и круизы по Нилу, — рассказала Ансталь.

Ранее Наталия Ансталь заявила, что гора Тяньмэнь в Китае и Мальдивы — одни из тех мест, которые стоит увидеть каждому своими глазами хотя бы раз в жизни. Турэксперт также посоветовала посетить самый высокий водопад в мире под названием Анхель. Он находится на реке Кереп в венесуэльском штате Боливар. По ее словам, наша планета богата уникальными творениями природы и удивительными местами, которые ежегодно привлекают миллионы туристов.