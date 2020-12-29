Расстрелявшего сослуживцев солдата-срочника отправили в Москву

https://static.news.ru/photo/65585b62-4aa7-11eb-aac8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кристина Бражникова/ТАСС

Солдат-срочник Антон Макаров, который застрелил офицера и двух сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже, этапирован в Москву для проведения следственных действий.

Источник, знакомый с ситуацией, пояснил ТАСС, что предварительное расследование по делу солдата ведёт не военно-следственный отдел по Воронежскому гарнизону, а округ. В связи с этим один из столичных военных судов уже продлил Макарову срок содержания под стражей. Там же будет рассматриваться и ходатайство о проведении экспертизы.

Макаров проходил службу в 47-м отдельном смешанном авиаполку войсковой части 45117, дислоцированном на аэродроме Балтимор в Воронежской области. Утром 9 ноября он напал с топором на майора, который приехал с проверкой суточного наряда. Макаров отобрал у него табельный пистолет, а затем убил военного. В спальном помещении солдат расстрелял спящего рядового, а затем убил ефрейтора, которого использовал как живой щит. После этого Макаров покинул военную часть.

Позже он напал на рыбака в Рамонском районе Воронежской области и, угрожая пистолетом, угнал у него автомобиль. Солдата задержали после обращения потерпевшего в полицию.

Макарову предъявлены обвинения в убийстве и хищении оружия (п. «а» ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 226 УК РФ). Показания по делу он давать отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

Как писал NEWS.ru, Макаров заранее планировал расстрел сослуживцев и ждал подходящего момента. Мотивом к совершению убийств могла стать месть или обида, но следователи рассматривают и другие версии.