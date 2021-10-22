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Расстрелявшего майора полиции пенсионера задержали

15:47, 22 октября 2021
Расстрелявшего майора полиции пенсионера задержали Фото: bryansk.sledcom.ru
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Брянского пенсионера Валентина Цуканова, расстрелявшего майора полиции Артёма Ермакова и скрывшегося с места преступления, задержали. Сопротивления при этом мужчина не оказал, сообщает Telegram-канал SHOT.

Полицейские нашли злоумышленника неподалёку от села Фроловка — он шёл по лесополосе вдоль автодороги. Патрульные окликнули его, и мужчина попытался сбежать от них. Когда его вскоре догнали, сопротивляться задержанию он не стал.

При себе у пенсионера была сумка, в которой находились лекарства и яблоки. Оружия, из которого был ранен полицейский, у мужчины не оказалось.

О нападении на участкового в посёлке Белые Берега Брянской области сообщалось накануне. Цуканов несколько раз выстрелил в него из пистолета Макарова, ранив в плечо, живот и поясницу. Полицейского госпитализировали.

Предполагается, что пенсионер стрелял в участкового из мести за жену, которую тот ранее привлекал к административной ответственности за торговлю самогоном. По словам самой женщины, супруг неоднократно говорил о намерении расправиться с полицейским.

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