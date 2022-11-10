«Расставит все точки над i»: телеведущий Попов об исходе саммита G20 Телеведущий Попов: делегация России на G20 должна донести до зарубежных коллег позицию страны

Фото: Carola Frentzen/dpa/Global Look Press

На саммите G20 не будет принято решений, которые могли бы помочь России, но они могли бы быть использованы делегацией во главе с Сергеем Лавровым, чтобы донести до зарубежных коллег позицию государства по главным на сегодняшний день вопросам, рассказал «Народным Новостям» ведущий программы «60 минут» Евгений Попов. По его словам, на саммите также будут присутствовать партнеры России, с которыми будет возможным обсуждение двусторонней повестки.

Безусловно, будет большое количество переговоров, которые будут вестись в двустороннем формате. Что касается непосредственно «Большой двадцатки», то, очевидно, что никаких коллегиальных решений, которые помогли бы России на существующем сегодня этапе, участники G20 принять не смогут, — считает Попов.

Телеведущий также подчеркнул, что президент России Владимир Путин принимает собственные решения, исходя из объективной обстановки, однако это не изменит ситуации на саммите G20. Попов уверен, что глава российской делегации Сергей Лавров выполнит все поставленные перед ним задачи.

Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан ранее допустил, что президент Украины Владимир Зеленский не приедет на саммит G20, который пройдет с 15 по 16 ноября на Бали. Он предположил, что у украинского лидера плотный график, и отметил, что это следует уважать.