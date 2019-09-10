https://static.news.ru/photo/34ee32a8-d3d4-11e9-8e84-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Клинцовский суд Брянской области отложил на 24 сентября рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого — друга футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, осуждённого с ними за драки. Об этом сообщил представитель судебной инстанции.
Отложили рассмотрение на 24 сентября, — приводит сообщение РИА Новости.
Как писал News.ru, ранее адвокат Татьяна Прилипко сообщила, что прошение на УДО детского тренера Александра Протасовицкого рассмотрят 10 сентября.
Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября рассмотрел прошения об УДО братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева. Все трое были освобождены.