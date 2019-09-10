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Близкие знакомые покойной актрисы Элины Быстрицкой обратились в следственные органы. Они заявили, что артистку могли специально довести до крайней степени истощения её родственники. По мнению окружения умершей, семья целенаправленно не пускала к ней врачей и поменяла сиделок.

Друзья почившей считают, что из-за этого у женщины обострились тяжёлые хронические недуги, и она умерла в реанимации частной московской клиники, пишет портал «Вечерняя Казань» со ссылкой на телеграм-канал «База». Элина...