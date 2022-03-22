Рассмотрение иска Навального к ИК-2 перенесли на 25 марта

Петушинский районный суд Владимирской области перенёс на 25 марта рассмотрение иска оппозиционера Алексея Навального к администрации исправительной колонии № 2 в Покрове. Как сообщил «Интерфаксу» представитель суда, это связано с тем, что Навальный присутствует на выездном заседании Лефортовского суда Москвы по оглашению ему приговора.

По ходатайству административного истца заседание отложено на 10:00 25 марта, — сказал представитель суда.

Иск к исправительной колонии № 2 УФСИН России по Владимирской области, где Навальный отбывает наказание, был подан в феврале. Оппозиционер просит признать незаконными действия администрации ИК-2 по воспрепятствованию проноса техники на заседание Лефортовского суда.

Ранее сообщалось, что Навальный подал четвёртый иск к администрации исправительной колонии № 2 в Покрове Владимирской области, где отбывает наказание. Как следует из материалов картотеки дел Петушинского районного суда, исковое заявление поступило в суд 18 ноября прошлого года. Тогда суть иска не уточнялась, однако было известно, что он касается оспаривания неких решений, действий или бездействия должностных лиц, которые не являются госслужащими.

От двух предыдущих исков к ИК-2 Навальный отказался, ещё один, о постановке его на учёт как склонного к побегу, суд отклонил. Позже Навального поставили на учёт как экстремиста и террориста. Он также судился с администрацией покровской ИК-3, где проходил лечение после голодовки, из-за запрета адвокатам приносить телефоны на встречи с ним. Суд иск отклонил.