Христо Грозев из Bellingcat ответил на обвинения в угоне самолетов РФ Христо Грозев отверг обвинения в угоне российских самолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный расследователь издания Bellingcat (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) Христо Грозев отверг обвинения в угоне российских самолетов. В интервью «Радио Свобода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) он рассказал, что команда издания участвовала в съемках документального фильма-расследования о российских и украинских спецслужбах.

Команда Bellingcat снимала документальный фильм-расследование о том, как ФСБ и украинские спецслужбы ведут игру, пытаясь обмануть друг друга. В скором времени это расследование должно быть опубликовано, — сказал он.

Ранее в ФСБ рассказали, что одним из участников операции украинской разведки по угону российских военных самолетов оказался Грозев. Он организовал встречу курьера, доставившего аванс для пилота, который якобы согласился угнать один из самолетов.

Грозев вел переписку с представителем украинской разведки. Через своего координатора он нашел двух девушек, которые в Липецке встретили приехавшего из Москвы курьера от украинских спецслужб. Тот привез аванс в сумме $4 тысяч для российского летчика.