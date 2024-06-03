Расследованием смерти кошки на борту самолета займется прокуратура Прокуратура: по факту гибели кошки на борту самолета Utair инициирована проверка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По факту смерти кошки на борту самолета, который совершал рейс Москва — Анталья, инициирована проверка, передает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Воздушное судно принадлежало авиакомпании Utair.

Расследованием займется Сургутская транспортная прокуратура, следует из сообщения. Сотрудниками ведомства организованы надзорные мероприятия.

Мониторинговыми мероприятиями выявлена публикация о гибели кошечки на борту воздушного судна авиакомпании Utair. Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия, — отметили в пресс-службе.

Ранее адвокат Вадим Багатурия объяснил, что хозяева кошки по кличке Маруся, которая умерла на борту самолета авиакомпании Utair, могут потребовать компенсацию за причинение морального и материального вреда в суде. Согласно гражданскому законодательству РФ, любой домашний питомец является имуществом, подчеркнул юрист.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что на борту самолета авиакомпании Utair, летевшего из Москвы в Турцию, погибла кошка. Из-за жары в салоне самолета и недостатка воздуха животное не пережило перелет. В сообщении отмечается, что бортпроводники никак не реагировали на просьбы пассажиров о помощи, а после приземления сотрудники аэропорта забрали тело животного у владельцев.