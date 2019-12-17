https://static.news.ru/photo/15d72ebe-20ba-11ea-8b72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума расширила перечень нотариальных услуг, которые могут быть оказаны в электронном виде. Основная часть нововведений вступит в силу через год после официального опубликования закона.

К сфере электронного нотариата, в частности, отнесены заверение правильности перевода документа на другой язык, принятие в депозит безналичных денежных средств, выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и целый ряд других услуг.

Кроме того, можно будет удостоверять равнозначность электронного документа другому, изготовленному в ином формате, передаёт ТАСС.

Также вводится возможность совершения дистанционной сделки с участием нескольких нотариусов, действующих в интересах каждой стороны. При этом достоверность волеизъявлений в таком случае устанавливается и гарантируется каждым нотариусом.

Принимать документы на хранение нотариус сможет не только в бумажном виде, но и в электронном. Новые нормы также устанавливают правила исправления выявленных технических ошибок, не изменяющих правовое содержание документа.

Чтобы воспользоваться правом на получение услуг в электронном виде, необходимо направить нотариусу через единую информационную систему нотариата (либо через портал госуслуг) заявление, удостоверенное усиленной квалифицированной электронной подписью. По просьбе заявителя документ может быть выдан и на бумажном носителе.

Ранее NEWS.ru писал, что средняя стоимость составления завещания в нотариальной конторе осенью 2019 года составила 2031,93 рубля. Это в два раза больше, чем пятью годами ранее.