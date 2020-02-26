https://static.news.ru/photo/8dca62c0-588b-11ea-bc97-fa163e074e61_660.jpg Юрий Шевченко Фото: svr.gov.ru

Разведчик-нелегал Юрий Шевченко принял участие в презентации книги о подростках-разведчиках, посвящённой началу работы легендарных советских нелегалов Геворка и Гоар Вартанян. Это стало его первым появлением на публике после того, как его официально рассекретила Служба внешней разведки РФ.

Когда разведчик становится известным, он умирает, его уже нет. Казалось бы, достаточная пенсия, можно спокойно отдыхать, ездить на рыбалку, но я не могу без этой службы, потому что это замечательные люди, — признался Шевченко, отметив, что очень скучает по своей работе.

Юрий Анатольевич Шевченко родился в 1939 году. По информации РИА Новости, он добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности Cosmic. Шевченко награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги». В мае 2017 года ему было присвоено звание Героя России.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин раскрыл имена семи выдающихся разведчиков-нелегалов, которые трудились на благо России и внесли большой вклад в безопасность нашего государства. Среди них — Герои России и Герои Советского Союза.