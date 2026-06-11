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11 июня 2026 в 13:00

Рассада огурцов растет как бешеная: копеечная смесь дает мощный старт кустам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Многие дачники замечали: после высадки огурцы будто замирают и неделями не растут. Полив и укрытие не всегда помогают. Оказывается, растениям часто просто не хватает мягкой подкормки для быстрой адаптации.

Опытные огородники советуют добавлять в лунку смесь на основе овсяных хлопьев. Горсть овсянки нужно залить водой и оставить набухать. Затем добавить чайную ложку золы и половину ложки меда. Смесь настаивают ночь, а при посадке кладут в лунку по чайной ложке.

Овсяные хлопья постепенно разлагаются и питают почву органикой. Зола помогает росту за счет калия и кальция, а мед запускает полезную микрофлору. В итоге огурцы быстрее приживаются и активнее идут в рост.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и говорит, что рассада заметно окрепла уже через несколько дней. А еще она советует после высадки мульчировать грядку травой — так земля дольше остается влажной и теплой.

Ранее сообщалось, что смородине особенно нужна поддержка, иначе ягоды могут вырасти мелкими и кислыми. Опытные дачники давно используют простую натуральную подкормку, после которой кусты буквально усыпаны крупными плодами.

Проверено редакцией
Общество
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Марина Макарова
М. Макарова
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