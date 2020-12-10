Распространительница «Вечерней Москвы» приняла роды в метро

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Женщина по имени Лера Шабданбекова, распространяющая газету «Вечерняя Москва» в столичном метро, приняла роды у одной из горожанок прямо на платформе. В разговоре с журналистами она отметила, что выполняла свою работу, как вдруг заметила девушку, прислонившуюся к стене и медленно сползающую вниз.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой полицейские и сотрудники Московского метрополитена 9 декабря приняли роды у женщины.

Ребёнок появился на свет на станции «Электрозаводская». На опубликованных кадрах с места событий видно, как сотрудница правоохранительных органов держит укрытого от холода новорождённого на руках, а сотрудники подземки оказывают помощь роженице.

Шабданбекова рассказала, что подошла к девушке и спросила, что с ней происходит. Та смогла только пожаловаться на плохое состояние и попросить вызвать врачей. Распространительница газет уже собралась звонить в «112», однако поняла, что роды уже начались. Ребёнок появился на свет прямо у неё на глазах. Шабданбекова сразу же подхватила малыша на руки. Вокруг шеи ребёнка обмоталась пуповина. Однако у Шабданбековой за спиной медицинское образование, поэтому она смогла спасти новорождённого.

Я распутала пуповину, чтобы малыш мог свободно дышать, — цитирует сотрудницу «Вечерняя Москва».

После ребёнка укутали вещами, а потом полицейские принесли для него теплоизолирующую фольгу.

Ранее жительница карельского города Олонец рассказала, что родила в антисанитарных условиях в автомобиле скорой помощи, так как ей отказали в принятии родов в двух больницах. По словам женщины, её сначала привезли на скорой помощи в больницу Олонца, но гинеколог отказалась принимать роды по неизвестной причине, писал NEWS.ru.