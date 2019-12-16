Минтруд России разработал проект постановления правительства РФ, согласно которому сокращается срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала.
Сейчас срок рассмотрения заявления может достигать 40 календарных дней, в случае принятия документа он сократится вдвое — до 22 дней.
Также предлагается сократить срок перечисления средств — с десяти дней до трёх,
Как писал NEWS.ru, неиспользованный маткапитал проиндексируют с учётом годовой инфляции. На сегодняшний день сумма выплат составляет 453 тысячи 26 рублей, в 2020 году размер выплат по этой программе составит 466 тысяч рублей.
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