https://static.news.ru/photo/24048596-2019-11ea-a859-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минтруд России разработал проект постановления правительства РФ, согласно которому сокращается срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала.

Сейчас срок рассмотрения заявления может достигать 40 календарных дней, в случае принятия документа он сократится вдвое — до 22 дней.

Также предлагается сократить срок перечисления средств — с десяти дней до трёх, пишет «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, неиспользованный маткапитал проиндексируют с учётом годовой инфляции. На сегодняшний день сумма выплат составляет 453 тысячи 26 рублей, в 2020 году размер выплат по этой программе составит 466 тысяч рублей.