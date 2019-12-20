Приказ Минпросвещения и Рособрнадзора, утверждающий расписание Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) на 2020 год, зарегистрирован Минюстом.
Об этом
19–29 июня отведены в качестве резервных дней по всем предметам, в эти числа возможна пересдача экзамена. Приказ также утвердил весеннюю волну (с 20 марта по 6 апреля) и сентябрьские пересдачи по всем предметам (4 и 7 сентября).
Как ранее писал NEWS.ru, результаты ЕГЭ могут аннулировать из-за одинакового почерка на разных бланках. Об этом предупредил Рособрнадзор. С 2020 года все экзаменационные листы будут проверять машины, предназначенные для почерковедческой экспертизы. В 2022 году в рамках пилотного проекта в некоторых регионах Минпросвещения РФ может ввести обязательный ЕГЭ по истории.
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