https://static.news.ru/photo/725426d4-2424-11ea-a790-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Приказ Минпросвещения и Рособрнадзора, утверждающий расписание Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) на 2020 год, зарегистрирован Минюстом.

Об этом свидетельствует информация на официальном портале для размещения нормативных правовых актов. Как следует из документа, основная волна ЕГЭ стартует 25 мая с экзаменов по географии, литературе и информатике. 28 мая состоится обязательный ЕГЭ по русскому языку. 1 июня пройдёт экзамен по математике — базовой и профильной. 4 июня сдадут физику и историю, 8 июня — химию и обществознание. На 11 июня назначен ЕГЭ по иностранным языкам, 15 и 16 июня посвящены разделу «говорение» этого же предмета.

19–29 июня отведены в качестве резервных дней по всем предметам, в эти числа возможна пересдача экзамена. Приказ также утвердил весеннюю волну (с 20 марта по 6 апреля) и сентябрьские пересдачи по всем предметам (4 и 7 сентября).

Как ранее писал NEWS.ru, результаты ЕГЭ могут аннулировать из-за одинакового почерка на разных бланках. Об этом предупредил Рособрнадзор. С 2020 года все экзаменационные листы будут проверять машины, предназначенные для почерковедческой экспертизы. В 2022 году в рамках пилотного проекта в некоторых регионах Минпросвещения РФ может ввести обязательный ЕГЭ по истории.