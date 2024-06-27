Стало известно, сколько заплатят пассажирам сошедшего поезда в Коми Юрист Русяев: пассажиры сошедшего поезда в Коми получат свыше 2 млн рублей

Фото: МЧС России

Пассажиры сошедшего с рельсов в Коми поезда могут получить компенсацию на сумму, превышающую 2 млн рублей, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, перевозчик несет ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира. В данном вопросе ключевым документом является федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном».

Статья восьмая данного закона устанавливает следующие размеры страховых выплат: в случае угрозы жизни пассажира — 2 млн 25 тысяч рублей; при причинении вреда здоровью пассажира — до 2 млн рублей, — уточнил он.

Помимо страховых выплат, уточняет он, пострадавшие имеют право на компенсацию морального вреда. Согласно статье 151 Гражданского кодекса РФ, размер компенсации определяется судом в зависимости от характера причиненных физических и нравственных страданий.

Практика показывает, что речь идет о нескольких сотнях тысяч рублей, — говорит юрист.

Авария произошла 26 июня на перегоне Инта — Угольный. Как отмечали в РЖД, в пассажирском поезде находились 232 человека. По предварительным данным, причиной аварии стал подмыв полотна в результате осадков. По данным Минздрава, всего пострадали до 40 пассажиров. Из них семь человек, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. В основном у пострадавших ушибы головы с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.