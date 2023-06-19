Раскрыты признаки снижения гемоглобина у пожилых Врач Чернышова назвала упадок сил признаком снижения гемоглобина у пожилых

Фото: shutterstock.com

Упадок сил у пожилых людей может оказаться признаком снижения гемоглобина, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова. Она рассказала «Москве 24», что при дефиците железа в организме не хватает кислорода. Это отражается на самочувствии человека и может приводить к ухудшению памяти и когнитивных способностей, а также вызывать одышку.

Пожилой человек может плохо себя чувствовать. У него нет сил, одышка, ему трудно выполнять даже обычные бытовые действия. <...> При низком гемоглобине мозг пожилого человека тоже начнет недополучать кислород. Соответственно, станет ухудшаться память, умственные способности будут затормаживаться, — уточнила терапевт.

По словам Чернышовой, у женщин нижняя грань нормы гемоглобина составляет 120 гр на литр, в то время как у мужчин — 130 гр на литр. Все значения, которые находятся ниже, указывают на дефицит. Врач посоветовала пожилым сдавать общий анализ крови хотя бы раз в год, даже при отсутствии симптомов.

Гериатр Ольга Ткачева ранее посоветовала пожилым чаще оставаться в тени или в прохладном помещении при жаркой погоде. Врач предупредила, что перегрев приводит к сгущению крови, уменьшению жидкости в организме и влияет на функции мозга.