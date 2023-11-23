Раскрыты шесть видов оргазма у мужчин

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Мужчины могут испытывать шесть видов оргазма, заявила писательница телемедицинской компании Hims & Hers Шеннон Ульман. По ее словам, которые передает издание HuffPost, наиболее распространенным является эякуляторный оргазм, когда семяизвержение происходит одновременно с получением максимального сексуального удовольствия.

Ульман также рассказала про тазовый оргазм, достигающийся путем сдерживания эякуляции в последний момент. Писательница добавила, что существует еще один тип кульминации сексуального возбуждения — сухой. Она подчеркнула, что во время него сперма выходит не наружу, а попадает в мочевой пузырь.

Сухие оргазмы не являются серьезной проблемой. В редких случаях они могут вызывать мужское бесплодие, — объяснила Ульман.

Мужчины также способны испытывать оргазм простаты, отметила писательница. По ее словам, он достигается путем внешней или внутренней стимуляции органа. Помимо этого, существует смешанный мужской оргазм, когда разные типы удовольствия получаются одновременно, и множественные оргазмы, при которых многократные кульминации наступают в течение короткого периода времени.

Ранее сексолог Александра Миллер заявила, что активная половая жизнь помогает снизить риск развития рака. По словам врача, сексуальная активность также повышает иммунитет и улучшает настроение.