Раскрыты секреты меню любимого ресторана Сталина и Берии Историк Бурт: в любимый ресторан Сталина и Берии «Арагви» продукты привозили из Грузии

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В любимый московский ресторан советских государственных деятелей Иосифа Сталина и Лаврентия Берии «Арагви» всегда привозили свежие продукты прямиком из Грузии, рассказал в беседе с «Мослентой» историк и журналист Валерий Бурт. По его словам, блюда в заведении были настолько вкусные, а цены такие низкие, что туда постоянно заходили и другие члены коммунистической партии.

Качество блюд в этом грузинском ресторане было превосходным. Шашлыки, хинкали, сациви, хачапури, купаты и прочие кушанья буквально таяли во рту. Ткемали, сацебели, муку для хачапури, овощи, фрукты, травы, вина, коньяки и минеральную воду, по словам автора, в «Арагви» специально привозили из Грузии. Гвоздем программы был восхитительный цыпленок табака в орехово-чесночном соусе, — поделился историк.

По его словам, персонал «Арагви» изо всех сил старался угодить каждому посетителю, постоянно следил за качеством продуктов и приготовлением самих блюд. Шеф-повар ресторана Николай Кикнадзе был творцом кулинарии и знатоком большого количества рецептов, за счет чего меню в заведении могло каждый новый раз удивить и восхитить гостей, рассказал Бурт.

Весной 2019 года ресторан Арагви, который располагался на Тверской улице в Москве, закрылся. В компании «Ташир», которая управляла рестораном, тогда заявили, что «на текущий момент принято решение об остановке проекта»