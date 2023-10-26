Раскрыты привычки, которые мешают высыпаться Врач Черемисова посоветовала перед сном отказаться от гаджетов

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Чтобы сон был качественным и человек высыпался, перед отдыхом необходимо отказаться от гаджетов, предупредила врач-травматолог Дарья Черемисова. В разговоре с «Газетой.Ru» она уточнила, что привычка «залипать» в телефоне мешает комфортному отходу ко сну. Вместо этого лучше почитать книгу или послушать музыку.

Синее свечение экрана возбуждает нервную систему и подавляет выработку мелатонина, гормона сна, что мешает комфортному отходу ко сну. Лучше почитать перед сном книгу или послушать музыку, приняв теплую ванну с расслабляющими маслами, — пояснила специалист.

Перед сном и последним приемом пищи должно пройти около трех часов. Врач отметила, что этого времени достаточно, чтобы еда начала перевариваться. При чувстве легкого голода можно выпить на ночь стакан кефира или съесть яблоко. От бутербродов и мучного перед сном при этом лучше отказаться — это тяжелый перекус, который создаст в желудке неприятные ощущения и помешает выспаться.

Обеспечить комфортный сон помогут удобные подушки и матрас. Лучше отдать предпочтение ортопедическим моделям. Черемисова подчеркнула, что они поддержат позвоночник и шею в правильном положении. Постельное белье советуют стирать один раз в неделю.

Меняйте постельное белье один раз в неделю, чехол на подушке следует стирать каждые две недели, а вот одеяло и сама подушка требуют химчистки один раз в год, — уточнила врач.

Она добавила, что спортивные нагрузки перед сном следует исключить. Заниматься физическими упражнения нужно за три часа до сна, чтобы организм успел восстановиться после тренировки. Вместо этого Черемисова советует сходить на прогулку.

Терапевт Виктория Звонарева ранее рассказала, что взрослым может быть полезен дневной сон, при этом ложиться спать лучше через 40–60 минут после обеда. Детям не обязательно ждать, они могут отдохнуть сразу после еды.