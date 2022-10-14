Раскрыты причины женской раздражительности Врач Горина: сбои в работе щитовидки могут привести к раздражительности у женщин

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Эксперты лаборатории «Гемотест», врач общей практики Елена Горина и акушер-гинеколог Алмаз Хафизов, рассказали «Известиям», что раздражительность у женщин может быть следствием ряда проблем. Специалисты отметили, что сбои в работе щитовидной железы, гормональный сбой или искаженные психологические установки могут являться причиной недовольства женщин. Горина отметила, что на проблемы щитовидной железы также указывают беспричинные скачки веса, слабость в мышцах и ослабление памяти.

Все эти состояния создают почву для конфликтов с семьей и близкими. Под угрозой оказывается и интимная жизнь в паре, так как сбои в работе щитовидной железы могут привести к снижению либидо — как у женщины, так и у мужчины, — рассказала Горина.

Хафизов добавил, что к гормональному сбою может привести генетическая предрасположенность, нарушения биоритма организма, а также несоблюдение режима труда и отдыха.

Врач-диетолог Дарья Русакова ранее заявила, что травяные чаи, цитрусовые, бурый рис, шпинат, бананы, бобовые и творог способствуют правильной работе нервной системы, а также снижают уровень стресса. Эксперт пояснила, что часть этих продуктов нормализует уровень кортизола, «успокаивая» нервную систему, а магний оказывает «эффект анти-стресс». Врач также указала на важность потребления продуктов, которые способствуют высвобождению серотонина.