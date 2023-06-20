Раскрыты причины роста числа мигрантов в мире Эксперт по работе с мигрантами Коженов назвал конфликты главной причиной роста числа беженцев

Фото: Laurin Schmid/SOS MEDITERRANEE/Global Look Press

Во всем мире выросло количество беженцев из-за различных конфликтов, которые происходят на государственных уровнях, рассказал эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов. Комментируя ситуацию НСН, он напомнил, что огромное количество людей стремились переехать из Сирии и Африки в результате сложной обстановки внутри стран.

За последние 10 лет мы видим увеличение количества различных конфликтов. Была очень сложная ситуация в Сирии, в результате которой оттуда было огромное количество беженцев. Были конфликты в Африке. Оттуда люди тоже едут, — подчеркнул эксперт.

По словам Коженова, на количество мигрантов также влияет изменение климатических условий. Так, люди могут стремиться переехать из-за длительной засухи в регионе. Сам эксперт считает этот процесс цикличным.

Еще одной причиной роста числа беженцев является неравенство между социальными классами. Коженов уточнил, что уровень жизни в богатых и бедных странах очень разный. Люди из развивающихся стран, имея доступ к интернету, видят это и стремятся улучшить свое положение, переезжая в другие, развитые государства. Эксперт заключил, что зачастую они делают это нелегально или пытаются получить статус беженца.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее в очередной раз подверг критике миграционную политику Евросоюза, предусматривающую обязательное введение квот на расселение прибывающих в Европу мигрантов. В начале июня главы МИД стран ЕС согласовали общий подход по обозначенному вопросу на встрече в Люксембурге.